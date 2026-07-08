Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Keşan’dan İpsala yönüne giden S.Ç. yönetimindeki 16 NHR 47 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı’nda karşı istikametten gelerek dönüş yapmak isteyen C.B. idaresindeki 59 LC 160 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü C.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.B., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. C.B.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.