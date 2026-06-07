Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Edirne’de yasa dışı göçle mücadele kapsamında yürütülen saha denetimleri ve operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, farklı köylerde konumlanan düzensiz göçmen grupları tespit edildi.

6 FARKLI KÖYDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Güvenlik güçlerinin ilçeye bağlı Çakmak, Eski, Saçlımüsellim, Kiremitçisalih, Kurtbey ve Kavakayazma köylerinde yürüttüğü titiz takipli denetimler neticesinde; Suriye, İran, Eritre, Irak, Pakistan, Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen sınır bölgesine yakın noktalarda yakalanarak muhafaza altına alındı.

İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında, göçmenlerin yasa dışı geçişlerine aracılık ettiği ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli de güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalama işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu şahıslar, bölgedeki idari ve hukuki işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.