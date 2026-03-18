Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Tekirdağ’ın Malkara ilçesi istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halindeki Ö.K. (50) yönetimindeki 20 ASZ 945 plakalı tıra bağlı 34 FIY 623 pakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk vatandaşı T.Y. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilmemesi için itfaiye aracına halat ile bağlanan kamyonette sıkışan yaralılar, yapılan çalışmalar ile sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslar ile sevk edildikleri Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Masawood Ur Rehman ile Muhammad Taimoor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.