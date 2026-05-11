Edirne’de yabancı plakalı bir otomobilin ters yönde hızla ilerlediği ve karşı yönden gelen araçlara selektör yaparak yol istediği anlar, trafik güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Yaşanan o korku dolu dakikalar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Edirne Otogar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters şeride girerek trafiği tehlikeye atan yabancı plakalı bir otomobil, süratle ilerlemeye başladı. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden sürücü, karşıdan gelen araçlara aldırış etmediği gibi bir de selektör yaparak yol istedi.

Kendi şeridinde ilerlerken karşılarında hızla gelen otomobili gören sürücüler, büyük panik yaşadı. Birçok sürücü, kafa kafaya çarpışmaktan son anda yaptıkları ani manevralarla kurtuldu. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bu sorumsuz davranış, çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Yabancı plakalı aracın hem ters yönde gitmesi hem de selektörle yol istemesi, o sırada yolda bulunan başka bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sürücünün tehlikeli ilerleyişi ve diğer araçların kaza yapmamak için verdiği çaba net bir şekilde görüldü.