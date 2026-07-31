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Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne’de cuma namazı çıkışında düzenlenen basın açıklamasına çocuklar da katıldı. “Çocuklar Kıyamda Zafer Yakında” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze ve Filistin halkına destek mesajları verildi.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen açıklamada grup adına konuşan çocuklardan Aybars Eymen, Gazze’de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eymen, Gazze’de yıllardır devam eden zulme karşı ses yükseltmek için bir araya geldiklerini belirterek, yaşananların sona ermesi çağrısında bulundu.

“O GÜNE KADAR SUSMAK YOK”

Aybars Eymen, konuşmasında Gazze’de çocukların güven içinde yaşayabilmesine dikkat çekti.

Eymen, “Gazze'de bombalar sustuğunda, çocuklar korkusuzca uyuyabildiğinde, analar evlat acısı yaşamadığında, işte o zaman gerçek huzur gelecektir. O güne kadar susmak yok, geri durmak yok, vazgeçmek yok” ifadelerini kullandı.

Gazze’nin yalnızca bir şehir olmadığını söyleyen Eymen, burada çocukların, annelerin ve babaların yaşam hakkı için mücadele ettiğini belirtti.

“NEDEN GAZZE’DEKİ ÇOCUKLAR BOMBA SESLERİYLE UYANIYOR?”

Konuşmasında Gazze’deki çocukların yaşadığı zorluklara da değinen Eymen, “Neden bazı çocuklar güven içinde uyurken, Gazze'deki çocuklar geceyi bomba sesleriyle karşılıyor?” diye sordu.

Eymen, Gazze’de çocukların aç ve susuz bırakıldığını, ailelerin yakınlarını kaybettiğini belirterek, uluslararası kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.

“ZULME KARŞI DURMAK BİR SORUMLULUKTUR”

Gazze’deki çocukların en temel taleplerinin yaşamak ve güvende olmak olduğunu ifade eden Eymen, konuşmasında vicdan ve adalet vurgusu yaptı.

Eymen, “Bu dava sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın ve ümmetin davasıdır. Bu bir iman, bir vicdan, bir adalet meselesidir. Vicdan sahibi herkese sesleniyoruz: Bu zulme karşı durmak bir tercih değil, bir sorumluluktur” dedi.

EDİRNE’DEN GAZZE’YE MESAJ

Etkinlikte büyükler de harekete geçmeye çağrılırken, Filistin’in unutulmaması gerektiği mesajı verildi.

Eymen, konuşmasının sonunda “Susmayacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Filistin'i yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklama, “Edirne'den Gazze'ye direnişe bin selam” sloganıyla sona erdi.