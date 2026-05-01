Edirne’de bir evin girişinde meydana gelen çökme paniğe neden oldu. Çavuşbey Mahallesi Arif Çekiç Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evde, kömürlük üzerine inşa edilen beton zemin henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay sırasında zemin üzerinde bulunan G.K., kırılan beton parçalarının arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan evin ikinci katında bulunan ve sağlık sorunları nedeniyle yürüyemediği belirtilen S.O., itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla pencereden tahliye edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında bina çevresi şeritle kapatılırken, eve girişler geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.