Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy köyünde bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı adam, Gelibolu ilçesinde sağ olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mümin Şimşek’ten uzun süredir haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şimşek’in en son damadıyla yaptığı görüşmede, kendisinin işi olduğunu ve sabah hayvanlarına bakmasını istediğini söylediği öğrenildi. Arama çalışmaları sürerken Şimşek, Keşan-Gelibolu yolunda durdurduğu bir otobüse binerek Gelibolu’ya gitmişti. Otobüs şoförünün haberleri görmesi üzerine aileyle iletişime geçip emniyet ve jandarma ekiplerine bilgi vermesi sayesinde yaşlı adam bulundu ve köyüne ulaştırıldı.