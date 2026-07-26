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Kaynak: DHA

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde meydana gelen olayda, bir düğün törenine katıldıktan sonra stabilize yolu kullanarak Sultaniçe köyü yönüne giden 28 yaşındaki Birkan Koyuncu yönetimindeki motosiklet, yoldan çıkarak devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Koyuncu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Birkan Koyuncu’nun cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Enez Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Koyuncu'nun evli ve eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.