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Kaynak: AA

EDİRNE'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA BÜYÜK DARBE

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki sınır kenti Edirne’de, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen koordineli faaliyetler neticesinde önemli sonuçlar elde edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SINIRDA KUŞ UÇURTMUYOR

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliklerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar; kent merkezi, kırsal alanlar ve sınır hatlarında yoğunlaştı. Bu kapsamda yılın ilk yarısını kapsayan 6 aylık dönemde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkede bulunan 900 düzensiz göçmen kolluk kuvvetlerince yakalandı.

103 ORGANİZATÖR HAKKINDA YASAL İŞLEM

Gerçekleştirilen denetimlerde, sadece düzensiz göçmenler değil, bu illegal geçişleri organize eden kişiler de hedef alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 103 şüpheli organizatör yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler uygulandı.

Operasyonlar sonucunda muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler, emniyet ve jandarmadaki yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.