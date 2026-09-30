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Kaynak: Haber Merkezi

Son dönemde Türkiye'deki okullarda yaşanan şiddet, zorbalık ve tehditler ileri seviyeye ulaştı. Edirne Lisesi'nde yatılı olarak okuyan ve 9. sınıfa giden bir öğrenci, kaldığı pansiyonda şiddete ve akran zorbalığına uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Öğrenci ifadesinde üst sınıf öğrencilerin geç saatlerde yatakhaneye gelerek "Tabur Vur" adı verilen oyunu oynadıklarını, öğrenciyi ortaya alarak ıslatılmış bornoz ipleriyle sırtına doğru vurduklarından bahsetti.

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ ŞİDDETE MARUZ KALDI

Oda TV'de yer alan habere göre, uğradığı şiddete rağmen korkudan oyundan çıkamadığını aktaran mağdur öğrenci ailesine durumu bildirmesi durumunda daha şiddetli şekilde darp edileceği yönünde tehdit edildiğini açıkladı.

ÖĞRETMENLER DENETİM YAPMADI

Ailesine olayı anlatmaktan çekindiğini belirten öğrenci, yaşadığı baskı ve şiddet nedeniyle psikolojik olarak çöküntü yaşadı. Aile ise çocuğun vücudundaki ve kollarındaki morlukları fark etmesiyle durumu öğrendi. Ailenin iddiasına göre, iki nöbetçi öğretmenin okulda olmasına rağmen olayların meydana geldiği sırada koğuşlarda denetim sağlanmadı.

OKUL ÜSTÜNÜ KAPATMAK İSTEDİ İDDİASI

Ailenin durumu okul yönetimine ve müdür yardımcısına söylemesinden sonra okul idaresinin olayı kapatmaya yönelik bir tutum sergilediği iddia edildi.

Okul müdürü aileye gerçekleştirdiği konuşmada okulda 20 öğrenciyle görüşme yaptıklarını, "tabura vur" adında böyle bir oyunun var olduğunu ve oynandığını öğrencilerin doğruladığını fakat oyunda zorlama olmadığını, isteyenin katılmayabileceğini öne sürdü.

OKUL YÖNETİMİ 'MASUMANE ÖĞRENCİ OYUNU' DEDİ

Müdürün, bazı öğrencilerin mağdur çocuğun da bu oyunda başkalarına vurduğunu söylediğini öne sürerek konuyu "masumane bir öğrenci oyunu" gibi göstermeye çalıştığı iddia edildi.

Ailenin şikayeti sonrası emniyet birimlerinin olayla yakından ilgilendiği, darp raporları alındığı ve çocuk şubede ifadeler ile delil tespiti işlemlerinin yapıldığı ifade edildi. Aile olayla ilgili ihmallerin ortaya çıkarılmasını talep ediyor.