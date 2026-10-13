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Kaynak: Haber Merkezi

Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak barınan refakatsiz yabancı uyruklu 14 çocuk, 11 Ekim'de market alışverişi yapmak için izin alarak kuruluştan ayrıldı.

Belirlenen sürenin dolmasının ardından çocuklardan yalnızca biri kuruma geri döndü. Dönmeyen 13 çocuğun bulunması için güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın ivedilikle kolluk kuvvetlerine bildirildiğini ve çocukların bulunmasına yönelik tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

ÇOCUKLARIN STATÜSÜNE AÇIKLIK GETİRİLDİ

Bakanlık, kamuoyunda yer alan "Devlet korumasındaki çocuklar kayıp" ifadelerine de açıklık getirdi.

Söz konusu çocukların devletin daimi koruma ve bakım statüsünde olmadığı, sınır bölgesindeki göç süreçleri kapsamında tespit edilerek Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne geçici olarak teslim edilen refakatsiz yabancı uyruklu kişiler olduğu belirtildi.

Emniyet birimlerinin kayıp 13 çocuğun bulunmasına yönelik saha çalışmaları sürüyor.