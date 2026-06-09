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Trakya genelinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında yürütülen denetim ve kontroller devam ediyor. Bu kapsamda Edirne ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen çok sayıda yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

Edirne genelinde güvenlik güçleri, yaptıkları kontroller sırasında 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığını belirledi. Güvenlik birimlerince yakalanarak gözaltına alınan düzensiz göçmenler, gerekli idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Benzer bir denetim faaliyeti de Kırklareli'nde gerçekleştirildi. İl genelinde güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde 6 düzensiz göçmen daha yakalanarak muhafaza altına alındı. Kırklareli'nde yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.