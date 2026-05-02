Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.