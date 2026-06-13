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Kaynak: AA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyü yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. (46) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İ.T. ile araçta yolcu olarak bulunan E.T. (11), Y.T. (18) ve N.T. (49) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar eşliğinde Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.