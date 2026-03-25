Edirne'de yarın yapılacak anma programı öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları ile Bayraktar Akıncı, bugün Selimiye Camii ve çevresinde prova uçuşu yaptı
Edirne semalarında F-16 ve Akıncı rüzgarı
Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri öncesinde F-16 savaş uçakları ve Bayraktar Akıncı, Selimiye Camii çevresinde prova uçuşu gerçekleştirdi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Yarın düzenlenecek anma programı kapsamında F-16 uçakları ile Bayraktar Akıncı’nın saat 11.45 ile 12.15 arasında saygı uçuşu gerçekleştireceği öğrenildi.
Etkinlikte yerli sistemler sergilenecek
Öte yandan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikte savunma sanayisine ait yaklaşık 50 yerli ve milli sistem vatandaşlarla buluşturulacak.
Programda ayrıca Atak helikopterlerinin uçuşu ve 57'nci Alay yürüyüşünün de yer alacağı belirtildi.
Kaynak: İHA