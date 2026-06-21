Kaynak: İHA

Edirne’nin Meriç ilçesindeki Kavaklı köyünde, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel dua programının ardından 2026 yılı buğday hasadı sezonu resmen açıldı.

Hasat döneminin kazasız, verimli ve bol kazançlı geçmesi amacıyla bir araya gelen üreticiler, hep birlikte dua etti. Emeklerinin karşılığını almayı ümit eden çiftçiler, yapılan bereket duasının ardından biçerdöverleri tarlalara sürerek sezonun ilk hasadını başlattı.

Kavaklı köyü sakinleri ve çiftçiler, tüm yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almayı hedeflediklerini belirtti. Bu yılki buğday hasadından beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden üreticiler, elde edilecek mahsulün hem bölge tarımına hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sunmasını temenni etti.

Türkiye'nin ve Trakya'nın en önemli tarım merkezlerinden biri olan Edirne'de, buğday hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde çevre köylerde de yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.