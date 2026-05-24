Edirne Lisesi öğrencilerinin büyük bir emekle hazırladığı yıl sonu konser programı, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Klasik müzikten rock tınılarına kadar uzanan geniş bir repertuvarla sahne alan çok sesli koro, rock grubu ve senfoni orkestrası, sergiledikleri üstün performansla salondan büyük alkış aldı.

KONSERVATUVAR SALONUNDA YOĞUN İLGİ

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen özel etkinliğe katılım oldukça yoğundu. Öğrencilerin heyecanına ortak olmak isteyen veliler, öğretmenler ve çok sayıda davetli salonu tamamen doldurarak alkışlarıyla genç yeteneklere destek oldu.

KLASİKTEN MODERNE UZANAN GENİŞ REPERTUVAR

Gecede sahne alan Edirne Lisesi Çok Sesli Korosu ve senfoni orkestrası, çok sesli müziğin en seçkin örneklerini başarıyla icra ederken; okulun rock grubu ise enerjik performansıyla salondaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Geleneksel motifleri modern batı enstrümanlarıyla harmanlayan ve klasikten günümüz popüler eserlerine uzanan geniş bir yelpazede performans sergileyen öğrenciler, sahne hakimiyetleriyle göz doldurdu.

PERFORMANSLAR AYAKTA ALKIŞLANDI

Müzikal yeteneklerinin yanı sıra profesyonelleri aratmayan sahne disiplinleriyle de takdir toplayan Edirne Lisesi öğrencileri, gecenin sonunda izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Sanat dolu anlara sahne olan bu özel etkinlik, izleyenlerin hafızalarında silinmeyecek bir iz bıraktı.