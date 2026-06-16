Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Edirne’nin Keşan ilçesinde gıda maddesi yüklü bir tanker ile servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen sıvı yağ yüklü gıda tankeri ile servis aracı yol üzerinde çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan ve yaralanan 12 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslara alınarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan 12 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.