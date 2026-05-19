Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Edirne 2. Amatör Lig B Grubu’nda Keşan ilçesinde 3 Mayıs’ta oynanan Yenimuhacirspor-Beğendikspor maçının 43’üncü dakikasında saha içinde olay yaşandı.

0-0 devam eden karşılaşmada Beğendikspor’un yedek kulübesinde bulunan 22 yaşındaki futbolcu B.Y., sahaya girerek hakem Mert Kunt’a yumruk attı. Bunun üzerine hakem maçı tatil etti.

Olay sonrası B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı, ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Futbolcunun kulüple ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yapılan incelemeler sonucunda Beğendikspor’un Yenimuhacirspor karşısında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi ve karar kulüplere tebliğ edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada da müsabakanın hakeme yönelik saldırı nedeniyle tamamlanamadığı ve federasyonun hükmen mağlubiyet kararı verdiği bilgisi paylaşıldı.