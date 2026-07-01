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Bosna Hersek Milli Takımı'nın yıldızı Edin Džeko, ABD'de bir televizyon kanalında yaşanan tartışmalı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL"

Bosna Hersek'in nerede olduğunu bilmediğini söyleyen ve daha sonra özür dileyen ABD'li spiker hakkında konuşan Dzeko, "Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"KALİTEMİZİ BİLİYORLAR"

ABD Milli Takımı'nın Bosna Hersek'i ciddiye aldığını söyleyen tecrübeli golcü, "Daha önemlisi ABD Milli Takımı'ndaki futbolcuların ne düşündüğü. Bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.