İtalya Serie A'da Fiorentina ile sezona başlayan ve ara transfer döneminde Schalke 04'e transfer olan Edin Dzeko, ayağının tozuyla yeni takımında ilk golünü attı.

SCHALKE 04 DZEKO VE KENAN KARAMAN İLE 1 PUANI KURTARDI

Bundesliga 2'nin 19. haftasında Kaiserslautern'i konuk eden Schalke 04'te Edin Dzeko ile Kenan Karaman iş birliği 1 puanı kurtardı.

Konuk ekibin Ivan Prtajin'in golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta 67'inci dakikada dahil olan Dzeko, 87'de farkı bire indiren isim oldu.

Mücadelenin son anlarında ise kaptan Kenan Karaman attığı golle yenilgiyi önledi ve zorlu mücadelede puanlar bölüşüldü. Bu haftayı da lider tamamlayan Schalke 04 puanını 39 yaptı.

DZEKO YENİ KARİYERİNE GOLLE BAŞLADI

Edin Dzeko ilk maçında attığı golle birlikte Schalke 04'ün Bundesliga yolculuğuna gelir gelmez katkı vermeye başladı.