Sezon başında Manchester City’den Fenerbahçe’ye transfer olan Ederson hakkında gelecek sezon planlamasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.



BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Brezilyalı kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla beklenen performansı sergileyemediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakması, oyuncunun gelecek sezon kadro planlamasında yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

SEZON KARNESİ

Ederson, Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkarken bu süreçte kalesinde 35 gol gördü. 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Brezilyalı yıldız, aldığı ceza nedeniyle Süper Lig'de kalan 2 maçta forma giyemeyecek.



SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DEVREDE

RTI Esporte’nin haberine göre Suudi Arabistan ekipleri Al-Hilal ve Al-Nassr, Ederson ile ilgilenmeye başladı. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.



FENERBAHÇE’NİN BONSERVİS ŞARTI

Sarı-lacivertliler, Ederson’un ayrılığı için serbest kalma bedelinin ödenmesini şart koşuyor. Haberde yer alan bilgilere göre bu rakam 22 milyon euro olarak belirtilirken, Fenerbahçe’nin bu tutarın peşin ödenmesini istediği aktarıldı.



YÜKSEK MALİYET ENGELİ

Ederson’a Brezilya kulüplerinin de ilgisi bulunurken, 22 milyon euroluk bonservise ek olarak yüksek maaş ve imza parası talebi transferi zorlaştırıyor.



FENERBAHÇE’DEN KALECİ PLANI

Sarı-lacivertlilerin, Ederson’un ayrılması durumuna karşılık alternatif kaleci adaylarıyla görüşmelere başladığı ifade edildi.