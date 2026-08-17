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Fenerbahçe forması giyen Ederson ile ilgilendiği öne sürülen Juventus, kaleci transferinde Guglielmo Vicario için Tottenham ile anlaşmaya vardı.

TOTTENHAM JUVENTUS'UN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

The Athletic'in haberine göre; Tottenham, Juventus'un 29 yaşındaki Guglielmo Vicario için yaptığı teklifi kabul etti.

Juventus'un teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu belirtildi. Transfer henüz tamamlanmasa da tüm tarafların anlaşmanın gerçekleşmesini beklediği aktarıldı.

İtalyan ekibi daha önce Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez için de görüşmeler gerçekleştirmiş ancak bu transferde ilerleme sağlamayarak diğer adaylara yönelmişti.

VICARIO TOTTENHAM'DA 117 MAÇA ÇIKTI

Tottenham'a yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Vicario, Hugo Lloris'nın ayrılığının ardından takımın birinci kalecisi oldu.

İtalyan file bekçisi, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 117 karşılaşmada görev yaptı ve 29 maçta kalesini gole kapattı.

Geçen sezon 43 karşılaşmaya çıkan Vicario, 22 Mart'ın ardından geçirdiği fıtık ameliyatı nedeniyle forma giyemedi. İtalya Milli Takımı'nda ise bugüne kadar 5 kez görev yaptı.