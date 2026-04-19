Süper Lig’de uzatma anlarında yediği golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de Ederson’un hatası gündeme damga vurdu. Pozisyonda kalesini terk eden ancak İsmail Yüksek’e çarpıp dengesini kaybeden deneyimli file bekçisi, puan kaybının ardından eleştirildi.

EDERSON’A AL-HİLAL KANCASI

Taraftarların ve spor yorumcularının hedefindeki Ederson için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe’de formu tartışılan kaleciye Al-Hilal talip oldu.

FENERBAHÇE 15-20 MİLYON EURO BEKLİYOR

Suudi Arabistan temsilcisinin transfer listesine aldığı Ederson’un takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli kaleci için 15 ila 20 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

Bu seviyede bir teklif gelmesi durumunda yönetimin satışa onay vereceği belirtiliyor.

Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2+1 yıl daha devam ediyor.