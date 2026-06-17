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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken savunma hattına yapılacak sol stoper takviyesi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

NATHAN AKE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Aziz Yıldırım yönetiminin bir süredir transfer görüşmeleri yürüttüğü Manchester City'nin yıldız oyuncusu Nathan Ake, Fenerbahçe'nin teklifini düşünme aşamasında.

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in aktardığı bilgilere göre; Ake Fenerbahçe ve İstanbul ile ilgili bilgi almak için Ederson ile görüştü.

EDERSON FENERBAHÇE'Yİ VE İSTANBUL'U ÖVDÜ

Fenerbahçeli kaleci Ederson'un Manchester City'den eski takım arkadaşı Nathan Ake'ye sarı lacivertli kulüpten ve şehirden övgü dolu sözlerle bahsettiği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI KAMPINDA MENAJERİ VE AİLESİYLE TRANSFERİ GÖRÜŞÜYOR

Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan Nathan Ake'nin hem menajeri hem de ailesiyle irtibat halinde olduğu ve Fenerbahçe'ye potansiyel transferiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmaya devam ettiği kaydedildi.

MALANG SARR İLE GÖRÜŞMELER DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Nathan Ake'den olumsuz bir yanıt gelmesi ihtimaline karşılık alternatif transfer hedefi olarak belirlediği Malang Sarr için de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.