Amerikalı yazar Harper Lee’nin tek romanı olmasına rağmen dünya çapında bir fenomene dönüşen "Bülbülü Öldürmek" (To Kill a Mockingbird), yayımlandığı 1960 yılından bu yana edebiyatseverleri büyülemeye devam ediyor. 1961 yılında Kurgu Dalında Pulitzer Ödülü'ne layık görülen bu zamansız eser, aradan geçen onlarca yıla rağmen güncelliğini ve etkisini hiç kaybetmedi.

EVRENSEL MESAJ

Hikaye, 1930'lu yılların Büyük Buhran döneminde, ABD’nin Alabama eyaletindeki kurgusal Maycomb kasabasında geçiyor. Olaylar, avukat babası Atticus Finch, ağabeyi Jem ve dostları Dill ile birlikte büyüme çağındaki Scout (Jean Louise Finch) karakterinin masum gözlerinden aktarılıyor.

Romanın merkezinde, beyaz bir kadına saldırdığı iddia edilen bir adamın Atticus Finch tarafından savunulması yer alıyor. Atticus, kasabadaki tüm ırkçı baskılara ve dışlanmalara rağmen gerçeği savunmaktan vazgeçmiyor. Eser, adalet sistemindeki adaletsizlikleri gözler önüne sererken, aynı zamanda masumiyetin (sembolik olarak "bülbül"ün) korunması gerektiği evrensel mesajını veriyor.