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Türkiye Yazarlar Sendikası’nın (TYS) edebiyatı salonlardan ve etkinlik mekânlarından çıkararak doğrudan mahallelere taşıdığı “Edebiyat Sokakta” projesi Adana başta olmak üzere İstanbul'dan Türkiye’ye yayılmaya hazırlanıyor.

Projenin ilk buluşması İstanbul Yeldeğirmeni Duatepe Sokak’ta yaşayan şair ve TYS üyesi Hatice Nayır için gerçekleştirildi. Amaç yalnızca bir yazarı mahalle sakinleriyle buluşturmak değil; edebiyatçıların yaşadıkları sokaklarda tanınmasını, kitaplarının komşularına ve esnafa ulaşmasını ve zaman içinde mahallelerde bir “yazar kültürü” oluşturulmasını sağlamak...

referansturk.com'un haberine göre, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Alkan’ın öncülüğünde başlatılan “Edebiyat Sokakta” projesi ilk günden büyük ilgi gördü.

PROJE TÜRKİYE'YE YAYILACAK

İlk buluşmanın ardından büyük ilgi gören “Edebiyat Sokakta” projesinin İstanbul'un yanı sıra Adana başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerine yayılması planlanıyor.

Proje, edebiyatı belirli etkinlik alanlarının dışına çıkararak mahallelerin günlük yaşamına dahil etmeyi hedefliyor.

Böylece yazarların yalnızca eserleriyle değil, yaşadıkları sokaklarla da okurlarıyla buluşması ve mahallelerde kalıcı bir edebiyat kültürü oluşturulması amaçlanıyor.