William Golding’in edebiyat dünyasında iz bırakan eseri Sineklerin Tanrısı, modern bir uyarlamayla ekranlara dönüyor.

Rekortmen dizi Adolescence’ın senaristi Jack Thorne imzasını taşıyan 4 bölümlük mini dizi, 4 Mayıs’ta Netflix izleyicisiyle buluşacak.

Golding’in 1954 tarihli romanından uyarlanan yapım, hayatta kalma mücadelesini bu kez dört ana karakter üzerinden anlatıyor. Dizinin her bölümü; Ralph (Winston Sawyers), Jack (Lox Pratt), Piggy (David McKenna) ve Simon (Ike Talbut) karakterlerinden birine odaklanarak, ıssız bir adada mahsur kalan çocukların değişimini ele alıyor.

Şubat ayında Birleşik Krallık’ta BBC ekranlarında prömiyer yapan dizinin yönetmen koltuğunda Marc Munden oturuyor.

Yapımın müziklerinde ise Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer ile Kara Talve ve Cristobal Tapia de Veer’in imzası bulunuyor.