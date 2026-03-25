Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı Pazarı’nda çilek tezgâhları günün en çok ilgi gören noktalarından biri haline geldi. Haftanın en hareketli günlerinden biri olan pazarda, özellikle Bursa etiketiyle satışa sunulan çilekler dikkat çekti.
Eczaneyi eve getiren mucize kilosu 50 TL: Damarları pırıl pırıl temizliyor
Mevsimin gelmesiyle birlikte tezgâhlarda yeniden boy göstermeye başlayan çilek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tekirdağ’da kilogramı 80 TL’den satışa sunulan bu lezzetli meyve, hem tadıyla hem de sağlığa olan katkılarıyla öne çıkıyor.Derleyen: Cansu İşcan
Sabahın erken saatlerinden itibaren alışverişe çıkan vatandaşlar, çilek almak için tezgâhların önünde yoğunluk oluşturdu.
Fiyatının 80 TL olması dikkat çekse de, çileğin hem aroması hem de sağlığa sunduğu faydalar nedeniyle talebin yüksek olduğu gözlemlendi.
Çileğin Faydaları
C vitamini ve antioksidan açısından oldukça zengindir.
Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar.
Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Sindirim sistemini düzenler, bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar.
Kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığını olumlu yönde etkiler.
Vücutta oluşan iltihaplarla mücadeleye katkı sağlar.
Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeli bir şekilde yükselterek ani dalgalanmaların önüne geçer.
Diş minesinin korunmasına ve beyazlatılmasına destek olabilir.
Stresin azaltılmasına katkı sağlayabilir.