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Eczacıbaşı Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza seremonisinde Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan ile Eczacıbaşı Kadın Voleybol A Takımı Kaptanı Simge Aköz hazır bulundu.

İmzalanan iş birliği çerçevesinde Kartal ilçe sınırlarında yer alan Eczacıbaşı Spor Salonu bundan böyle HDI Sigorta Spor Salonu unvanını taşıyacak; firma aynı zamanda A takımının şort sponsorluğunu yürütücek.

Anlaşmanın barındırdığı ilkeler bakımından küresel düzeyde emsal teşkil edeceğini dile getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı durumun önemine dikkat çekti.

Mevcut salonun Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün üçüncü salonu olduğuna dikkati çeken Faruk Eczacıbaşı, "Levent'ten Ayazağa'ya sonra da Kartal'a geldik. Buna sadece kadın voleybolu açısından bakmak istemiyorum. Dostluğun, beraberliğin, takım arkadaşlığının bir sembolü olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. Bu bizim mirasımız. 60 yıllık bir mirastan bahsediyoruz. Bu sürecin neredeyse tamamında içinde bulundum. Bugünden itibaren bunu HDI Sigorta ile birlikte yaşayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. HDI Sigorta Spor Salonu'nda güzel maçlar izlemek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

ATALIK: "BURASI AVRUPA'NIN HATTA DÜNYANIN SAYILI SALONLARINDAN BİRİSİ"

HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan, imza töreninin yapıldığı salonun Türkiye'de kadın voleybolunun kalbinin attığı salon olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayan İşcan, "Bu başarının devamını 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda görmek en büyük dileğimiz. Bu başarının arkasında tabii ki 60 yıldır voleybola emek veren Eczacıbaşı gibi köklü kulüplerimiz yatıyor. Bugün attığımız adım, aynı vizyonu paylaşan iki kurumun güçlü bir yol arkadaşlığı. Anlaşmamız 2028-29 sezonu sonuna kadar sürecek. Bu salona adımızı vermekten onur duyuyoruz. Aynı anlaşma kapsamında forma şort sponsorluğuyla da takımımızın yanında olacağız." diye konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, kulüp tarihinin üçüncü salonunda ilk kez isim sponsorluğu anlaşması yaptıklarını dile getirdi.

Önemli bir anlaşmaya vardıklarını aktaran Atalık, "Son yıllarda artan yatırımlar, kadın voleybolun yükselişinin en somut örneği. Yanımızda güçlü bir markanın uzun soluklu desteğini görmek bizi sevindiriyor. Bu salonda A takımımız, altyapı takımlarımız çalışıyor. Burası Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı salonlarından birisi. Burası voleybolun evi. Geçen sezon tüm maçlarda dolu atmosferde oynadık. Güzel bir deneyim oldu. Bu iş ortaklığıyla heyecan verici günler bizi bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Kadın Voleybol A Takımı Kaptanı Simge Aköz ise sporcular için tesisin çok önemli olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sizler başarıya odaklı bir takım görüyorsunuz ama arka planda bir tesisin bizim için ne kadar önemli olduğunu belki bilmiyorsunuz. Voleybol, Türkiye'de başarılı sporlar arasında öncü branş. Biz de altyapımızla birlikte büyüyoruz. Uluslararası arenada bu tesisimizle diğer kulüplere de ilham kaynağı oluyoruz. Nejat Eczacıbaşı 'Sorun Türk gençliğinin yeteneksizliğinden değil, ortamın yetersizlik ve olanaksızlıklarından doğmaktaydı. Bilgi ve disiplinli çalışmayı yeterli olanaklar ve tesislerle bir araya getirince, başarılı olacağımıza inanıyorduk.' demişti. Bugün vizyonumuzu ne kadar değiştirdiğimizi görüyoruz."

İmzaların atılmasının ardından hediye takdimiyle toplantı tamamlandı.