Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yarın Polonya temsilcisi Developres Rzeszow’u ağırlayacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşmada hakemlik görevini Portekiz’den Raquel Portela ile Bulgaristan’dan Ivaylo Ivanov üstlenecek.
Turuncu-beyazlı ekip, C Grubu’ndaki son karşılaşmasında İtalya temsilcisi Numia Vero Volley’i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Serinin rövanş karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü Polonya’da TSİ 22.30’da oynanacak.