Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncu transferinde önemli bir hamle yaptı.

Turuncu beyazlı ekip, Almanya Milli Takımı kaptanı Camilla Weitzel’i kadrosuna kattığını duyurdu.

'LİDERLİĞİYLE FARK YARATACAK'

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, Alman oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Yılmaz, “Camilla, disiplini ve profesyonelliğiyle öne çıkan, Almanya Milli Takımı kaptanlığını üstlenen değerli bir oyuncu. Sahada ve saha dışında sahip olduğu deneyimi takımımıza yansıtacağına inanıyor, yeni sezonda bize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kritik anlarda ortaya koyduğu liderlik ve sorumluluk alma becerisiyle fark oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

AVRUPA’DA BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

25 yaşındaki orta oyuncu kariyerinde daha önce VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene formaları giydi.

Eczacıbaşı’nın yeni transferinin önümüzdeki sezon takımın orta oyuncu rotasyonunda önemli rol üstlenmesi bekleniyor.