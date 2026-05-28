Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalımalarına hız veren Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon öncesi kadrosunu Aleksandra Uzelac güçlendirdi.

'TAKIMIMIZA DİNAMİZM KATACAK'

Transfere dair açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Enerjisi kadar sahaya koyduğu karakteriyle de dikkat çeken bir oyuncu Aleksandra. Kariyerinde önemli adımlar atmış, kendini üst seviyede kanıtlamaya çok yaklaşmış bir isim olarak, şampiyonluğu hedefleyen bir yapının içinde potansiyelini daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz. Rekabetçi yapısı ve gelişime açık yaklaşımıyla takımımıza dinamizm katacaktır" diye konuştu.