Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Numia Vero Volley’i 3-2 mağlup etti.
İtalya’da Allianz Cloud Arena’da oynanan karşılaşmada turuncu-beyazlılar, 20-25 kaybettikleri ilk setin ardından 25-18 ve 25-16’lık setlerle öne geçti. Dördüncü seti 21-25 veren Eczacıbaşı, final setini 15-13 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla grup liderliğine yükselen Eczacıbaşı Dynavit, beşinci galibiyetini alarak Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final biletini kaptı.