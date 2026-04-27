ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Mali'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen saldırıların faillerinin barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürdüğünü bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, şiddetle kınanan söz konusu eylemler "hain" ve "barbarca" olarak nitelendirilerek, terör tehdidinin yalnızca Mali'yi değil, tüm Batı Afrika alt bölgesini hedef aldığı vurgulandı.

Batı Afrika'daki tüm devletlere, güvenlik güçlerine, bölgesel mekanizmalara ve halklara çağrıda bulunulan açıklamada, terörle mücadelede birlik olunması ve koordineli çabaların artırılması gerektiği ifade edildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Mali halkı ve yetkilileriyle tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Mali'de 25 Nisan sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao, Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesi, patlamalar ve çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarının kontrol altına alındığını duyurmuştu.