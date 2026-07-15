Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Yahya Ergin yönetimindeki 67 UA 738 plakalı otomobil ile Numan A. yönetimindeki 06 CAM 67 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, yol kenarındaki su kanalına savrulan otomobilin sürücüsü Yahya Ergin ile eşi Aysel Ergin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Ecel karı-kocayı otoyolda yakaladı: TIR sürücü adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Çiftin cenazesi işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından TIR şoförü Numan A. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan Numan A., adliyeye sevk edildi

Ecel karı-kocayı otoyolda yakaladı: TIR sürücü adliyeye sevk edildi - Resim : 2

Ergin çifti, bugün Zonguldak'ta, Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ecel karı-kocayı otoyolda yakaladı: TIR sürücü adliyeye sevk edildi - Resim : 3

Ecel karı-kocayı otoyolda yakaladı: TIR sürücü adliyeye sevk edildi - Resim : 4