Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Yahya Ergin yönetimindeki 67 UA 738 plakalı otomobil ile Numan A. yönetimindeki 06 CAM 67 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, yol kenarındaki su kanalına savrulan otomobilin sürücüsü Yahya Ergin ile eşi Aysel Ergin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Çiftin cenazesi işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından TIR şoförü Numan A. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan Numan A., adliyeye sevk edildi
Ergin çifti, bugün Zonguldak'ta, Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.