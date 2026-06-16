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Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada, oyuncunun annesiyle birlikte bulunduğu sırada hayatını kaybettiğini belirterek, ilk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini söylemişti. Gökkoyun, kesin sonucun ise otopsi netlik kazanacağını ifade etmişti.

MEMLEKETİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Ünlü oyuncunun cenazesi yarın memleketi İzmir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Öte yandan, SHOW TV'de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında Nuriye İrtem'in ifadesine ulaşıldı.

İddiaya göre anne İrtem, olaydan bir gün önce kızının doğum günü kutlamasına katıldığını belirterek, birlikte vakit geçirdikten sonra akşam saatlerinde eve döndüklerini anlattı.

'AĞZINDAN KÖTÜ SIVI GELDİ...'

Nuriye İrtem'ın emniyetteki ifadesinde, "17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği öğrenildi.

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni, soruşturma kapsamında hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.