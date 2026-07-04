"Yeni Gelin","Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarla tanınan Ece İrtem, 35'inci yaş gününden bir gün sonra, 15 Haziran'da evinde hayatını kaybetmişti.
Ece İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Adli Tıp ön raporu hazırlandı
35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmada önemli bir aşama geride kaldı. Oyuncunun ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu ön raporunun detayları ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
İrtem'in vefatının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, otopsiye ilişkin ön değerlendirme raporu da tamamlandı.
VÜCUDUNDA DARP VE ZEHİRLENMEYE RASTLANILMADI
Milliyet'te yer alan habere göre, ilk bulgularda oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir yaralanmaya rastlanmadı.
Ön raporda, ilk değerlendirmelere göre ölümün kalp krizi kaynaklı olduğu belirtildi. Ama kesin ölüm nedeni, laboratuvar incelemeleri ve detaylı analizlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai Adli Tıp raporuyla kesinlik kazanacak.
Öte yandan, avukat Uğur Gökkoyun'un soruşturma dosyasına sunduğu dilekçede, İrtem'in kısa süre önce gerçekleştirdiği Tayland seyahatinde maymun saldırısına uğramış olabileceği yönündeki iddiaya da yer verildi.
Soruşturma kapsamında gündeme gelen sepsis (kan zehirlenmesi) ihtimali ile oyuncunun kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemelerin de devam ettiği öğren