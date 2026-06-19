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35 yaşındaki oyuncu, doğum gününden yalnızca bir gün sonra hayatını kaybetmişti. İrtem'in ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, ölüm nedenine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun, bugün savcılığa başvurarak Tayland seyahati sırasında yaşanan bir olayın ölümle bağlantılı olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Edinilen bilgilere göre, Tayland dönüşü İstanbul'da yaşamını sürdüren Ece İrtem'in kolunda üç farklı yara izi tespit edildi. Aile bireyleriyle yapılan görüşmelerde, söz konusu izlerin Tayland gezisi sırasında bir maymunun ısırması sonucu oluştuğu belirtildi.

MAYMUN ISIRIĞI ÖLÜMÜNE Mİ NEDEN OLDU?

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Gökkoyun, uzmanlarla yapılan görüşmelerde maymun ısırıklarının enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin ifade edildiğini söyledi. Bu nedenle savcılığa dilekçe sunulduğunu belirten Gökkoyun, otopsi incelemesinde bu ihtimalin de değerlendirilmesini istediklerini kaydetti.

Yetkililerin, Ece İrtem'in kesin ölüm nedenine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.