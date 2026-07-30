Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in babası Engin Güner, yazılı bir açıklama yaparak kızı hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara yanıt verdi.

Kızının, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Haluk Levent'e duyduğu güven nedeniyle kişisel borç verdiğini öne süren Güner, bu ilişkinin Ahbap Derneği ile bağlantılı olmadığını savundu. Kızının iyi niyetinin suistimal edildiğini ileri süren Güner, borcun kısa sürede ödeneceğinin söylendiğini ancak geri ödeme sürecinin yaklaşık bir yıla yayıldığını iddia etti.

Engin Güner, para transferlerinin tamamının banka üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek işlemlerin dekontlarında "borç" ve "borç iadesi" ifadelerinin yer aldığını, Ece Güner'in Ahbap Derneği ile herhangi bir bağının bulunmadığını öne sürdü. Bu durumun MASAK kayıtlarında da görülebileceğini iddia etti.

Kızının Ahbap adına hiçbir zaman bağış çağrısı yapmadığını söyleyen Güner, yalnızca bireysel bağışta bulunduğunu ifade etti. Haluk Levent hakkında sonradan gündeme gelen iddiaları o dönemde bilmediklerini belirten Güner, aksi durumda kızının ne bağış yapacağını ne de borç vereceğini savundu.

Ece Güner ile Haluk Levent arasındaki ilişkinin 2024 yılında sona erdiğini aktaran Engin Güner, kızının alacağının büyük bölümünü tahsil ettikten sonra Levent ile tüm iletişimini kestiğini ve yaklaşık iki yıldır herhangi bir irtibatlarının bulunmadığını öne sürdü.

Öte yandan Haluk Levent de daha önce yaptığı açıklamada, Ece Güner'in Ahbap Derneği ile bağlantısı olmadığını ve kendisine yalnızca kişisel borç verdiğini savunmuştu. Soruşturmaya ilişkin adli süreç ise devam ediyor.