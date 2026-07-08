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Kaynak: Haber Merkezi

15 Haziran tarihinde 35 yaşındayken yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Buna göre İrem'in ölüm sebebi ortaya çıktı.

İRTEM, ALKOL ZEHİRLENMESİ SEBEBİ İLE HAYATINI KAYBETTİ



Adli Tıp Kurumu raporunda 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm sebebinin alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 5 Ocak 1991'de Sivas'ta doğdu. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine 2014 yılında televizyon dizileriyle başladı. Kaçak Gelinler, O Hayat Benim, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid, Bay Yanlış, Mahkum ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

ECE İRTEM'İN ÖLÜMÜ SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Ece İrtem, 15 Haziran 2026'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 35 yaşında yaşamını yitirdi. İlk açıklamalara göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilmişti. Ancak avukatı, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucuyla netleşeceğini duyurmuştu.

Vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratırken, cenazesi daha sonra memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.