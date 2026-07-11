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Ece Erken, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir konut projesinden satın aldığı evi teslim alamadığını öne sürdü. Erken, Emrullah Yolçi tarafından tehdit edildiğini iddia ederken, yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlattığını bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ünlü sunucu, yaşadığı olay nedeniyle savcılığa resmi suç duyurusunda bulunduğunu kamuoyuyla paylaştı.

“Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Emrullah Yolçi’dir. Beni tehdit etti ve ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Ondan hoşlandığımı ve bana yüz vermediğini söyleyerek namusumla ilgili laflar etti. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yıllar evvel Sergen Yalçın’ın vasıtasıyla bir ev aldım. O eve 3 yıldır kavuşamadım. Elim Emiroğlu ve Emrullah Yolçi ortaktı. Emrullah Yolçi, o sırada hapisteydi. Hapisten çıktıktan sonra o da verdiği sözleri tutmadı. Çocuğumun rızkını yiyemezsin.”