Japon ekonomi gazetesi Nikkei’ye konuşan Lane, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji fiyatlarını yukarı çektiğini ve bunun Avrupa ekonomisinin görünümünü olumsuz etkilediğini vurguladı. Petrol fiyatlarının ECB’nin mart ayı projeksiyonlarının üzerinde seyrettiğini ifade eden Lane, ABD’den gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının etkileri sınırlı ölçüde hafiflettiğini ancak enflasyon baskısının sürdüğünü dile getirdi.

ENERJİ MALİYETLERİ BÜYÜMEYİ BASKILIYOR

Lane, yüksek enerji fiyatlarının tüketim ve yatırımlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını belirterek, “Avro Bölgesi net bir enerji ithalatçısı olduğu için bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir yük oluşturuyor” dedi. Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin uzaması halinde ekonomik zayıflığın daha kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulundu.

ENFLASYON TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLECEK

ECB’nin üç ayda bir güncellediği makroekonomik projeksiyonların 11 Haziran’daki toplantıda ele alınacağını belirten Lane, haziran ayında enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Faiz politikasına ilişkin önceden kesin bir yönlendirme yapılmadığını ifade eden Lane, mevcut belirsizlik ortamına karşı üç farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını aktardı. Krizin sınırlı kalması halinde daha ölçülü bir faiz tepkisinin yeterli olabileceğini belirten Lane, şokun büyümesi durumunda ise daha güçlü bir parasal sıkılaşma sürecinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

“2022’DEKİ HATALAR TEKRARLANMAYACAK”

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası enflasyona geç müdahale edildiği yönündeki eleştirilere de değinen Lane, mevcut ekonomik koşulların 2022’den farklı olduğunu ifade etti. O dönemde talep kaynaklı güçlü bir toparlanma ve negatif faiz ortamı bulunduğunu hatırlatan Lane, bugün ise iç talebin daha zayıf seyrettiğini belirtti.

ECB’nin şu anda enflasyonun yüzde 2 civarında dengelendiği “nötr” bir pozisyonda bulunduğunu söyleyen Lane, bankanın gelişmeleri yakından izlediğini ve kararların veri odaklı şekilde alınacağını kaydetti.

PİYASALARDA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Analistler, 11 Haziran’daki toplantıda ECB’nin faiz artırabileceği beklentisinin güçlendiğine işaret ediyor. Jeopolitik risklerin sürmesi ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde, politika faizinin yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,25’e çıkarılabileceği öngörülüyor.