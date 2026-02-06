Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 610,2 puandan, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 17.782 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 prim yaparak 24.464 puandan işlem görüyor.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 10.278 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 45.570 puandan, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,5 kayıpla 8.196 puandan seyrediyor.Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarının şirket kârlılıklarını baskılayacağına ilişkin endişeler ile ABD iş gücü piyasasındaki soğuma işaretleri nedeniyle karışık bir seyir hâkimken; Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sabit bırakması yatırımcıların odağında yer aldı.

Bölgede ECB, üç temel politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde değiştirmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde basın toplantısında, “enflasyonun ECB’nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2’ye geri döneceği konusunda iyimser olduğunu” ifade etti.

Lagarde, bankanın döviz kuru hedefi olmadığını ancak kurlardaki hareketlerin ekonomik görünüm ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izlediklerini vurguladı. Bu arada İngiltere’de BoE politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit tutarken, yıl içinde faiz indirimlerine gidilebileceğine dair sinyal verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, “İngiltere’de enflasyonun hedef yüzde 2 seviyesine bir yıl daha erken ulaşacağını öngördüklerini” belirterek, enflasyonun bu düzeyde kalıcı şekilde sürdürülebilir olmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, Avrupa’da enflasyonla mücadelede şahin duruşun devam ettiğini belirtirken, savunma harcamalarından kaynaklı ek giderler ile bölgesel gelişmelerin merkez bankalarının politikalarında ayrışmalara yol açabileceğini dile getirdi.Ayrıca bugün açıklanan verilere göre Almanya’nın ihracatı Aralık 2025’te aylık bazda yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Kasım 2025’te ABD’ye ihracat yüzde 8,9 artarken, Aralık 2024’e kıyasla takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 12,9 geriledi.Buna karşın Almanya’da sanayi üretimi Aralık 2025’te aylık yüzde 1,9 düşüşle beklentilerin altında kaldı.Analistler bu düşüşün, ABD’nin çoğu AB ürününe uyguladığı yüzde 15 gümrük vergisinin ihracata olumsuz yansımasından kaynaklandığını ifade ederken, sanayi üretimindeki gerilemenin sektör toparlanma beklentilerini zayıflattığını kaydetti.

Kurumsal alanda ise Fransız-İtalyan otomobil devi Stellantis, elektrikli araç geliştirme planlarını daraltıp iş modelini “yeniden yapılandırdığı” gerekçesiyle geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık 22,2 milyar avro gider yazdığını açıkladı.