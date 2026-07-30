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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, merakla beklenen yeni akustik projesi '6+1'i dinleyenleriyle buluşturdu.

Farklı sanatçıların da yer aldığı iyi Finans sponsorluğunda 6 özel akustik performans ve şarkıların bulunduğu proje, bu pazar ilk bölümüyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Ebru Yaşar’ın güçlü sesi ve sürpriz düetleriyle şimdiden büyük merak uyandıran “6+1”, sezonun en çok konuşulacak müzik projelerinden biri olmaya aday.

YAŞAR, BİRBİRİNDEN BAŞARILI İSİMLERLE SAHNEYİ PAYLAŞACAK

Ebru Yaşar, projede müziğin farklı renklerini bir araya getiren birbirinden başarılı kişilerle aynı mikrofonda buluşuyor. Akustik performanslarda Amo, Bengü Beker, Anıl Durmuş, Gülden, Mela Bedel ve Bilal Sonses, Ebru Yaşar ile aynı sahneyi paylaşacak.

Her biri kendi müzikal tarzıyla projeye farklı bir yorum katarken, sanatçılarla hazırlanan özel düetler müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Samimi atmosferi, güçlü yorumları ve sürpriz buluşmalarıyla dikkatleri üzerine çeken '6+1', Ebru Yaşar’ın senelere yayılan müzik birikimini sanat dünyasının sevilen isimleriyle buluşturarak izleyicilere benzersiz bir akustik deneyim sunacak.