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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, şef Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrasıyla Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda sahne aldı. İyi Finans sponsorluğunda gerçekleşen konser öncesinde açıklamalarda bulunan Yaşar, hem müzik projeleri hem de yeni çalışmaları hakkında konuştu.

120 KİŞİLİK DEV SAHNE

Senfonik müziğin şarkılara farklı bir boyut kattığını söyleyen Yaşar, yaklaşık 120 kişilik bir ekiple sahne aldıklarını belirterek, “Senfoni demek şarkıların daha ruhani bir hale gelmesi demek. Çok büyük bir emek var” dedi.

TÜRKİYE TURNESİ SÜRÜYOR

Turne programının devam edeceğini belirten sanatçı, 4 Temmuz’da Adana’da sahne alacaklarını, ardından Ayvalık, Antalya, İzmir ve Gaziantep konserlerinin geleceğini söyledi. Yurt dışından da yoğun talep aldıklarını ifade eden Yaşar, turneyi uluslararası boyuta taşımak istediklerini dile getirdi.

YENİ PROJE: “6+1”

Röportajda yeni YouTube projesini de duyuran Yaşar, “6+1” adlı projede altı düet ve daha önce yayınlanmamış bir şarkının akustik versiyonlarının yer alacağını ve bu hafta izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

“SENFONİDE DE EĞLENCE OLACAK”

Senfoni konserlerinin ağır bir formatta olmayacağını vurgulayan Yaşar, “Bağlasanız durmam, oynayacağız” sözleriyle dinleyicilere eğlenceli bir gece vadetti.