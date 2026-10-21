Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak

60 KİŞİLİK SENFONİ

Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen konser organizasyonunda Ebru Yaşar’a, orkestra şefi Orhan Şallıel yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek. Sanatçının repertuvarındaki sevilen şarkılar, bu özel etkinlik için senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanıyor. Konserde müzik performansının yanı sıra sahne görselliğinin de ön planda olması planlanıyor.