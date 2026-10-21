Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak

Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak

Ebru Yaşar, 23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena’da düzenlenecek iki konser için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak - Resim: 1

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Ebru Yaşar, 23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena’da vereceği iki konser öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı.

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Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak - Resim: 2

Türkiye’de özel bir sahne performansıyla dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı, Zorlu PSM’de devam eden provalarda yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak - Resim: 3

60 KİŞİLİK SENFONİ

Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen konser organizasyonunda Ebru Yaşar’a, orkestra şefi Orhan Şallıel yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek. Sanatçının repertuvarındaki sevilen şarkılar, bu özel etkinlik için senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanıyor. Konserde müzik performansının yanı sıra sahne görselliğinin de ön planda olması planlanıyor.

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Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak - Resim: 4

“E” HARFİNDEN İLHAM ALAN SAHNE TASARIMI

Organizasyonun teknik prodüksiyonunu İbrahim Kandemir Design Studio üstleniyor. Ebru Yaşar’ın adının baş harfinden esinlenilerek hazırlanan “e” biçimindeki sahne, etkinliğin öne çıkan tasarım unsurları arasında yer alıyor.

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Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak - Resim: 5

Sahne düzeninde toplam 149 metrekarelik LED ekran alanı ve 270 ışık armatürü kullanılacak. Ayrıca gösteriye eşlik edecek 28 hareketli dekor öğesiyle 360 derece izleme deneyimi sunulması hedefleniyor.

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Ebru Yaşar’dan iki günlük konser şöleni: 60 kişilik senfoni ile sahne alacak - Resim: 6

Hazırlık sürecinde 128 kişilik bir ekip görev alırken konser günlerinde teknik operasyonları 80 kişilik ekip yürütecek.

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