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Türk müziğinin önemli ismi Ebru Yaşar, büyük ilgi gören senfoni konserleriyle hem kulaklara hem de gözlere hitap etmeye devam ediyor. Ayvalık Amfi Tiyatrosu’nda muhteşem performansı ve göz alıcı sahne tarzıyla izleyicilerden tam not alan başarılı sanatçı, senfoni konserlerinin kendisi için bambaşka bir deneyim olduğunu söyledi.

'KEŞKE 60 KİŞİLİK SENFONİ ORKESTRASINI HER YERE GÖTÜREBİLSEK'

Senfonik düzenlemelerin şarkılara yeni bir ruh kattığını ifade eden Yaşar, “Normal orkestramla verdiğim konserlerden bile daha fazla keyif alıyorum. Keşke bu 60 kişilik senfoni orkestrasını her yere götürebilsek. Çok büyük ve maliyetli bir organizasyon ama bu heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında yaşatmayı çok isterim” dedi.

'MÜZİĞİN DİLİ TEK'

Senfoni konserlerinin şarkıları evrensel bir boyuta taşıdığını söyleyen sanatçı, “Dünyada farklı diller konuşuluyor ama müziğin dili tek. Notalar ortak. Senfoniyle birlikte eserler bambaşka bir kimlik kazanıyor. Söylerken adeta uçuyorum” ifadelerini kullandı.

EBRU YAŞAR ŞIKLIĞI İLE BÜYÜLEDİ

Ebru Yaşar, etkileyici performansının yanında sahne kostümüyle de dikkat çekti. Güzel şarkıcı, pudra tonlarındaki özel tasarım straplez model elbisesi ile sade ve zarif bir görünüm elde etti. Kum saati görünümünü uzun pelerini ile de hareketlendirdi.

YENİ PROJELER GELİYOR

Yoğun konser temposuna rağmen üretmeye devam ettiğini ifade eden başarılı sanatçı, “6+1” adını verdiği YouTube projesinde sevdiği müzisyenlerle düetler yaptığını açıkladı. Yaşar, “Önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak. Ardından da yeni sürpriz projelerimiz olacak” diyerek hayranlarına müjde verdi.

Bu senfoni serisiyle müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açan Ebru Yaşar, hem güçlü yorumuyla hem de zarafetiyle yaz konserlerine damgasını vurmaya devam ediyor. İyi Finans Ebru Yaşar Senfoni Konserleri; sırayla 21 Ağustos’ta Antalya Aktüel Sahne’de, 23 Ağustos’ta İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 12 Eylül’de Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek.