ART CAPITAL’DE KÜLTÜREL MİRAS SERGİSİ

UNESCO tarafından alınan kararla ebru sanatı 2014 yılında Türk kültürünün dünya kültür mirasına kazandırdığı bir zenginlik olarak tescil ve ilan edilmiştir.

Hikmet Barutçugil 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülmüştü. Sanatçı, fuar boyunca düzenleyeceği atölyelerle ebru sanatının inceliklerini katılımcılara aktaracak.

Fuarın halka açılışından bir gün önce fuar alanında ebru sanatı atölyelerinin lansmanı da yapıldı. Lansman kapsamında, Barutçugil'in tasvir ettiği "Özgürlük", "Düşünen Adam", "İstanbul" ve "Napolyon" da dahil farklı eserleri sergilendi.

LANSMANA YOĞUN BÜROKRATİK KATILIM

Lansmana, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy, YEE Paris Müdürü Dudu Keleş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katılım sağladı.

BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE BİR MEDENİYET KURMAK ZORUNDAYIZ

Ebru sanatını farklı boyutlara taşımaya çalıştığını söyleyen Barutçugil: ’’ Ebru'yu farklı yorumlarıyla, farklı sanatlarla birleştirerek böyle bir sanat fuarına gelmekten de ayrıca mutluyum. Eğer biz 'uluslararası' olmak istiyorsak, önce 'ulusal' olmak zorundayız. Yani kendi özümüzden gelen bir şeyi geliştirip, tekamül ettirip onu çağdaş yorumlarla bir eser haline getirebiliyorsak, o zaman var oluruz. Başka sanatlara, başka kültürlere, başka kadim sanatlara ilgi duyarsak, biz onların sadece taklitçisi, kopyacısı oluruz. Kendimiz olmayız." şeklinde konuştu.

Medeniyetlerin kültür ve sanatla oluştuğunu, eski medeniyetlerin bıraktıkları sanat eserleri vasıtasıyla tanındığını kaydeden Barutçugil, "Biz de sanatçı olarak, bizden sonraki nesillere bir medeniyet kurmak zorundayız." dedi.