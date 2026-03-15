Programda eşinin bazı konularda oldukça temkinli ve korkak davrandığını anlatan Ebru Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Çok da eşimi şey yapmayayım burada ama… Yani biraz fazla ürkek diyeyim. Her akşam yatarken kapı, pencere ne varsa kontrol ediyor. Neredeyse bütün çekmeceleri kilitleyecek. Ben de ‘Aşkım ben buradayım korkma’ diyorum.”Bu sözler sosyal medyada hızla yayılırken, çiftin mutlu evliliğine dair tatlı bir detay olarak büyük ilgi gördü. Ebru Şahin’in esprili üslubu ve Cedi Osman’ın “güvenlik manyağı” tavrını tiye alması, hayranlar tarafından sevgiyle karşılandı.

EBRU ŞAHİN’İN KARİYER YOLCULUĞU

“Hercai” dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Ebru Şahin, güzelliği ve yeteneğiyle kısa sürede yıldızlaştı. Dizinin ardından bir süre ekrana ara veren oyuncu, daha önce İstanbullu Gelin ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol almıştı. Geçtiğimiz sezon Murat Yıldırım ile başrolünde yer aldığı “Gizli Saklı” dizisiyle dönüş yapan Şahin’in projesi ne yazık ki beklenen reytingleri alamayınca 8. bölümde final yaptı.

ÖZEL HAYATTA MUTLU BİR ÇİFT

Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, 2020 yılında başlayan aşklarını 2022’de evlilikle taçlandırdı. Magazin dünyasından uzak, sakin bir yaşamı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mutlu ediyor. Bu son itiraf da onların birbirine olan sevgisini ve samimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ebru Şahin’in “Bu Gece” programındaki bu eğlenceli açıklamaları, hayranları tarafından “en tatlı eş itirafı” olarak yorumlanıyor.